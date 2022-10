Punti luce e di stile | protagonisti i nuovi gioielli contemporanei o vintage

(Di martedì 25 ottobre 2022) Un design di altissimo livello e una incredibile abilità artigiana rendono prezioso e assolutamente contemporaneo portare un gioiello. Lo si può scegliere fra i capolavori dell’alta gioielleria oppure fra i marchi del lusso che firmano collezioni di bijoux, con una ritrovata tendenza ad indossare nel proprioqualcosa che si considera esclusivo, unico, anche nel ricordo affettivo. La seconda edizione di Milano Jewelry Week, settimana interamente dedicata al mondo del gioiello d’autore,e prezioso, patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Orafi, C.N.A. Federmoda e organizzata da Prodes Italia ed Enzo Carbone, suo amministratore delegato, pone l’accento sui luminosi ornamenti che artigiani, designer e artisti creano come vere e proprie opere d’arte. I 750 espositori sparsi in suggestive location della città di Milano hanno animato oltre ...

