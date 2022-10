Pugile ucciso a Caserta | il perito della difesa | «I medici potevano salvarlo»

Il18enne fu accoltellato la notte tra il 28 e 29 agosto 2021 a Caserta in via Vico, cuore della movida, dal coetaneo Gabriel Ippolito , imputato per omicidio volontario. La difesa di quest'...Liam è un exappena uscito di prigione dopo una condanna per truffa. Vorrebbe stare lontano ... Dopo che un fuorilegge le hail padre, una ragazzina decide di assoldare uno dei più ...«Sarebbe bastato operarlo subito all'aorta, aprendo la ferita e richiudendo i due lembi dell'arteria». Ne è convinto l'ex chirurgo del pronto soccorso del Policlinico Federico II di Napoli, Giovanni R ...“Gennaro Leone poteva salvarsi, sarebbe bastato operarlo subito all’aorta, aprendo la ferita e richiudendo i due lembi dell’arteria”. Ne è convinto l’ex chirurgo del Pronto Soccorso del Policlinico Fe ...