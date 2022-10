PSG | Fabian Ruiz stregato da Verratti VIDEO

Nella conferenza pre Maccabi Haifa il centrocampista delRuiz ha commentato il suo primo periodo parigino Le dichiarazioni in conferenza diRuiz, centrocampista deled ex Napoli: LE PAROLE - 'Marco Verratti è un giocatore che conoscevo,...Commenta per primo Christopher Galtier, allenatore del, ha parlato diRuiz: 'Ruiz ha avuto una preparazione fisica complicata visto che era in uscita dal Napoli ed era finito fuori rosa. Bisognava avere pazienza con lui, ne avevamo ...Alla vigilia del quinto di Champions League alcune dichiarazioni arrivate da migliaia di chilometri di distanza 'toccano' il Napoli ...ForzAzzurri.net - Il tecnico del Paris Saint-Germain commenta le prestazioni di Fabian Ruiz Alla vigilia della gara di Champions League PSG-Maccabi Haifa ha parlato in ...