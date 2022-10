Politico scaglia granate contro la polizia a Rio de Janeiro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott – Se in Europa la violenza politica è ormai pressochè in letargo, fatta eccezione per le solite scintille innescate a comando dalla galassia estremista della sinistra, lo stesso non si può certo dire del Sud America. In particolare, in Brasile, la violenza politica da tempo si è infiammata e riguarda gli stessi politici.chi? Direttamentelo Stato e le forze dell’ordine. Unbrasiliano è stato infatti tratto in custodia dopo aver lanciatoagenti di. E’ successo a Rio dedove i poliziotti erano andati a casa dell’ex deputato brasiliano per arrestarlo. Chi è Roberto Jefferson? Nato il 14 giugno del 1953, Roberto Jefferson Monteiro Francisco è unbrasiliano di vecchio corso. ...