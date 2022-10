Poker a Zagabria | il Milan ‘vedè gli ottavi di Champions

(Di martedì 25 ottobre 2022)(ITALPRESS) – E’ una vittoria d’oro quella conquistata da un ottimoche si impone nettamente sul campo della Dinamoper 4-0, salendo al secondo posto del girone die dunque in piena corsa per la qualificazione agli. Il match si decide a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, quando le reti Gabbia, Leao e Giroud su rigore mettono a posto le cose per gli uomini di Pioli, che chiudono poi i conti grazie a un’autorete. La prima parata del match la firma però Tatarusanu, che al 18? respinge in tuffo una conclusione dal limite di Ivanusec. Al 32? Kalulu crossa dalla tre quarti trovando l’incornata di Giroud, che viene sventata in tuffo da un attento Livakovic. Gli ospiti, dopo un avvio contratto, crescono con il passare dei minuti e al 39? ...

La partita Primo tempo equilibrato con un buon avvio della Dinamoche crea un paio di ... Dopo un tiro al volo ancora del francese su assist di Leao, arriva ildella squadra di Pioli. Al ...... e i tifosi non aspettano altro, perché il modo autoritario con cui il Milan ha spadroneggiato aè piaciuto a tutti i tifosi rossoneri. Il web rossonero esalta il. Raffaele infatti ...Non siamo costruiti mentalmente e tatticamente per gestire, dobbiamo giocare al meglio per ottenere una vittoria” Le dichiarazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli al termine della gara di Champion ...Prova di forza. Il Milan passa 4-0 a Zagabria e si prende il secondo posto del gruppo E con 7 punti, uno in più del Salisburgo, avversario al Meazza il prossimo 2 novembre. La Dinamo, che non perdeva ...