Più vicino il bonus 200 euro per gli autonomi | le ultime dall’INPS

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) C’è ancora attesa per il200, in particolare per il contributo che dovrà essere erogato. Le partite IVA che hanno fatto richiesta dell’aiuto economico non hanno ancora visto l’accredito della somma spettante sul loro conto ma qualcosa potrebbe muoversi in tal senso, in tempi davvero brevi. Differenze tra gliGià due settimane fa il200ha cominciato ad essere accreditato sui conti di molti professionisti iscritti alle casse previdenziali private. In particolare avvocati, ingegneri, architetti, giornalisti e lavoratori appartenenti a molte altre categoria hanno avuto a disposizione la somma da loro richiesta (solo 200appunto per alcuni, ma anche con l’ulteriore ...