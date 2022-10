“Pioverà bellezza” | il progetto teatrale di 1570 alunni bergamaschi sbarca alla Capitale della Cultura

(Di martedì 25 ottobre 2022) Bergamo. ““. È proprio il caso di dirlo e, in questo caso, laè quella raccontata dai volti, dai gesti, dalle parole e dai sorrisi di, tutti tra gli 11 e i 14 anni, appartenenti a 51 scuole di Bergamo che hanno partecipato a realizzare ununico nel suo genere, iniziativa che troverà peraltro spazio nel contesto del già ricco palinsesto di Bergamo Brescia2023. Presentato in grande stile nella mattinata di martedì, l’iniziativa di teatro è stata battezzata da Loredana Poli, Assessore all’Istruzione e alle Politiche Giovanili che, davanti ai rappresentanti delle compagnie teatrali, 7 per la precisione, che hanno aderito all’iniziativa, ha raccontato i capisaldi un’idea ...

