Piccolo dizionario di cucina milanese-italiano

Leggi su linkiesta

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Alter che! capisset chi l’è?”. “Altro che! Capisci chi è?”. Può sembrare strano, ma la risposta è: Alessandro Manzoni. E a fare la domanda è ancora lui, il Don Lisander, che aggiunge di suo pugno quelle poche parole inad una delle tante lettere della seconda moglie, Teresa Borri, al figlio Stefano. Soltanto una battuta per confermare i suoi saluti (già annunciati dalla mamma) e un finto indovinello al posto della firma. Perché anche lui, il padre indiscusso della lingua italiana, in famiglia e con gli amici usava abitualmente il. Una conferma, nero su bianco, di quanto il dialetto fosse diffuso anche negli ambienti più nobili e colti. Così era nell’Ottocento e così è stato fino alla metà del Novecento. E oggi? Quasi sparito per decenni, viene recuperato un po’ per passione, un po’ per moda. Ed è sicuramente presente anche in ...