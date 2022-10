Piantedosi | tra priorità tema immigrazione e baby gang

Sul tavolo del neo ministro dell'Interno Matteole principali emergenze da affrontare, non c'è solo la questione migranti, tema su cui ieri è tornato alla ribalta il vicepremier e leader della Lega Salvini affermando "torneremo a ...Eugenia Roccella èi ministri più contestati del nuovo governo Meloni. Ex attivista femminista, Roccella è diventata negli anni una ultra conservatrice, contraria all'aborto e ai diritti basilari per la comunità ...Leggi anche: Tra premier e ministri, da oltre 70 anni l’Italia è in mano agli accademici Prefetti e giuristi La scelta del prefetto Matteo Piantedosi alla guida del ministero dell’Interno si colloca ...Responsabilità e concretezza. Questa mattina Giorgia Meloni si presenterà alla Camera dei Deputati per tenere il suo primo discorso programmatico da presidente del Consiglio.