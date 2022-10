Perché il discorso della Meloni è diverso da tutti gli altri

Leggi su nicolaporro

https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-25-at-15.20.42.mp4 Ascoltato ildel Presidente del Consiglio e ascoltate le repliche, credo si possa fare una sola considerazione: ildel Presidente del Consiglio è moltodal canone italiano dei discorsi pubblici. Giorgia, infatti, crede a ciò che dice e questo è molto, molto evidente. I politici italiani, invece, non credono in ciò che dicono e confidano nel fatto che chi ascolta finga di credere in ciò che ascolta. E questa è una differenza rilevantissima, al di là dei fatti e dei contenuti sui quali si può essere d'accordo o meno… Continua ascoltando il commento di Giancristiano Desiderio