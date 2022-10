(Di martedì 25 ottobre 2022) Lesuro essere bloccate da Meta. La comunicazione arriva dall’azienda che, in questo frangente, fa riferimento a una legge del paese sulleonline che costringerebbe la piattaforma a pagare gli editori diper i loro contenuti. Da qui arriva l’ipotesi di vietare la condivisione diinqualora il paese approvasse una legge che obbligherebbe la piattaforma a pagare per quei contenuti, come ha sottolineato il Wall Street Journal riprendendo un post della società condiviso venerdì da Meta. LEGGI ANCHE >>> Instant Articles: non interessano agli utenti e non piacciono agli editori. EccoMeta li abbandona L’ipotesi del divieto condivisionesu ...

Giornalettismo

... serio e leale, con tutte le sue idee e le sue migliori energieil nuovo governo di ...- rinviabile - non - c - entra - l - ananas_20221025_video_12410825.mp4 Segui ilfogliettone.it suPrimo, si tratta di una scelta rispettosa per l'ambiente ,riduce la creazione di rifiuti. ... Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra paginaClicca ... Perché Facebook potrebbe bloccare le notizie in Canada | Giornalettismo