Per benzina e gasolio prezzi in calo dal 17 al 23 ottobre

Prendendo a modello un consumo di 6,3 km/kWh, Motus - E calcola chepercorrere 1.000 km a 0,35 /kWh si spenderebbero solo 55 euro a fronte degli 83 eurolae dei 71 euroil diesel ...Tutti in calo senza eccezioni questo lunedì i "prezzi Italia. Con la differenza in più del diesel sullache sale al livello record di 265,79 euromille litri. È quanto emerge dalla rilevazione del 24 ottobre dei "prezzi Italia" da parte del ministero della Transizione Ecologica, confrontata ...Per caricare un'auto elettrica oggi si spende il 161% in più rispetto a un anno fa; inoltre, in molti casi, il pieno di una vettura alla spina costa di più in confronto a un modello tradizionale ...(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Scendono ancora i prezzi di benzina e gasolio. La media settimanale calcolata dal ministero della Transizione ecologica dal 17 al 23 ottobre scorsi indica 1,691 euro al litro p ...