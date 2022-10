Pensioni | Meloni | rinnoveremo le misure in scadenza a fine anno

(Di martedì 25 ottobre 2022) "Tutele adeguate vriconosciute anche a chi dopo una vita di lavoro va in pensione o vorrebbe andarci. Intendiamo facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del ...

...tutti i nomi Sottosegretari - Forza Italia ne chiede 12 Salvini - Sconfinamento politico sue migranti Il timing - Dalla fiducia in Parlamento alla manovra Punti chiave 11:33 Energia:,...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nel discorso con cui chiede la fiducia della Camera. 25 ottobre 2022Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Più che una vera e propria riforma delle pensioni, il governo Meloni starebbe pensando ad alcune modifiche per arrivare al superamento completo della legge Fornero un paso alla volta e in più anni. Le ...