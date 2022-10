Pensioni di novembre | bonus e rivalutazione | ecco cosa cambia

L'iniziativa regionale è stata fissata per la mattina di lunedì 7, a Palermo, con partenza ...provinciale della Cna di Palermo - L'inflazione alle stelle sta erodendo stipendi e...Il documento va trasmesso alla Commissione Ue entro il 30. MANOVRA . Fisco,, pubblico impiego, saranno tra i grandi capitoli della Legge di Bilancio. Sul tavolo l'ipotesi di una ...Pensioni di novembre: bonus da 150 euro, rivalutazione e conguagli Irpef, ecco perché gli assegni potrebbero essere decisamente più consistenti ...PALERMO - Manifestazione della Cna - che in Sicilia rappresenta 55mila realtà tra piccole e medie imprese, artigiani, consumatori e pensionati - per dire ...