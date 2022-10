Pensioni 2023 | Quota 41 con soglia minima di età anagrafica | quale potrebbe essere?

Leggi su pensionipertutti

(Di martedì 25 ottobre 2022) In questi giorni, specie dopo la nomina del neo ministro del Lavoro Marina Calderone, sono in molti a chiedersi quali misure perseguirà il Governo Meloni per mantenere le promesse elettorali ed impedire il ritorno in toto della Legge Fornero, ormai alle porte, poiché ogni misura, opzione donna, ape sociale,102, vedranno la scadenza il prossimo 31 dicembre 2022. Negli ultimi giorni sono circolate molte ipotesi, dall’opzione tutti, ossia una sorta di estensione dell’opzione donna anche alla platea maschile, alla41 conper ridurre i costi e ancora l’ultima unaflessibile, che pare sia la prima proposta del nuovo ministro. Abbiamo abbondantemente parlato di opzione tutti, così come ieri abbiamo iniziato ad accennare il quadro sullaflessibile ...