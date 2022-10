Pechino Express 2023 | ecco il cast al completo

Leggi su diredonna

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nei prossimi giorni inizieranno le riprese di. Le location della nuova edizione sono senza dubbio tra le più suggestive: India ma anche Cambogia e Borneo Malese. A condurre i partecipanti tra prove e peripezie varie sarà Costantino Della Gherardesca affiancato da Enzo Miccio. L’anno scorso il wedding planner era stato chiamato a sostituire in corsa Della Gherardesca ritornato in Italia in seguito a un infortunio. Non è ancora chiaro se sarà una conduzione congiunta oppure se i due si alterneranno. Nei giorni scorsi Sky e Now Tv hanno ufficializzato ildella nuova edizione, un parterre che promette davvero di far scintille. A partecipare alla trasmissione saranno Giorgia Soleri, compagna di Damiano dei Maneskin, insieme a Federpippi, al secolo Federica Fabrizio. Ci saranno poi Joe Bastianich e ...