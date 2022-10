Pd | Meloni scuote dem | si allarga fronte per anticipo congresso | anche Bonaccini spinge**

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - La prima volta da premier di Giorgiain Parlamento è un 'tuffo' nella politica. Un manifesto politico più che programmatico, il giudizio dei dem. E siildi chi vede l'orizzonte di marzo per chiudere iltroppo lontano. Troppi mesi senza un nuovo leader e un nuovo gruppo dirigente. Qualche dubbio vienea chi nelle scorse settimane aveva indicato la necessità di tempi meno stringenti per un vero processo costituente. Vedi Andrea Orlando. Che resta dell'opinione che serva una discussione profonda ma osserva: "Anticipare? O si fa undavvero costituente o tante vale... Vorrei capire quali sono regole", dice all'Adnkronos. La sede in cui discutere delle regole delsarà la Direzione di ...

... aggiunge. 'Ma per le persone che fanno politica, queste questioni si affrontano in maniera diversa. Io non devo fare nessuna scelta , colleghi del, perché la mia scelta l'ho già fatta da ...... piegato alla volonta die 5s, che in sostanza blocca tutte le estrazioni. Su 123 concessioni ... E che ora forse finalmente il governo, scevro da populismi e libero da condizionamenti ...