Patto sulle tasse | pensioni e flat tax | ecco  le riforme annunciate in Aula Cosa cambia

...la scala che oggi consente a me di salire e rompere il pesante tetto di cristallo posto... a partire dal dibattito in corso sulla riforma deldi stabilità e crescita. Per la sua forza e la ...... l'ho fatto con orgoglio: so di aver rispettato quelsiglato con migliaia di persone che mi ... perché con i nostri processi legislativi andiamo a incidere sull'economia,aziende,...LE FOTO - A Montecitorio le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio. Domani il Senato. 'Sulle spalle il peso di prima donna premier'. 'Non vogliamo frenare Ue ma sia più efficace'.Riforma costituzionale, riduzione della pressione fiscale e tassa piatta, sicurezza e stretta sul reddito di cittadinanza. Il piano della Meloni per rilanciare l'Italia ...