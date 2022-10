Pamela Prati e Patrizia Rossetti | il tuo c***o | roba estrema al GfVip

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il momento clou del Grande Fratello Vip di questi ultimi giorni? Il dibattito sul Lato B delle over 60enni che ha visto protagoniste. Le due bellissime stagionate primedonne della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non si sono risparmiate colpi bassi. Pardon, è proprio il caso di dirlo, sotto la cintura. La conduttrice storica del pomeriggio di Rete 4, diventata poi regina delle televendite insieme a Giorgio Mastrota, le contesta: "Hai ilpiatto". La showgirl, star del Bagaglino e icona sexy di Mediaset fin dagli anni Ottanta, non la prende bene, come logico. "Tu hai ilcon la cellulite", ribatte nel più classico stile dello specchio riflesso. Poco maturo? Sicuramente. Efficace, almeno televisivamente parlando? ...