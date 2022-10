Palermo | nasce il ' Club del libro alla londinese'

(Di martedì 25 ottobre 2022), 25 ott. (Adnkronos) -ildelmanierasu input della celebre scrittrice Simonetta Agnello Hornby. Un gruppo di donne si incontreranno periodicamente per leggere e commentare un romanzo, sorseggiare una tazza di tea inglese e gustare un buon dolce (possibilmente siciliano). Il primo appuntamento sarà domani, alle 16.30 da Cardioneuroask in via principe di Villafranca 50. L'idearedazione del giornale online www.atuttamamma.net. “La scorsa primavera, dice Maristella Panepinto, giornalista professionista e direttore di A tutta Mamma, parlando con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, è venuta fuori l'idea del book. È stata Simonetta a propormi di creare ...

