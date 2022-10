Paky pubblica il nuovo singolo Sharm El Sheikh | sta per partire il Salvatore Tour

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 25 ottobre 2022) nei club Dopo aver conquistato il platino con il 1° albumvola oggi aEl(Island Records / Universal Music Italia) con il suo, prodotto da Timon, con all’interno il sample del famoso brano Jogi di Panjabi MC. Disponibile in streaming e in digital download al seguente link: https://island.lnk.to/riesce sempre a far scontrare l’ascoltatore con la realtà della strada attraverso le barre che scrive e questa traccia è l’ennesima prova della credibilità dell’artista che negli ultimi anni ha fatto conoscere il suo nome, guadagnandosi il rispetto della scena rap. Nell’ultimo anno, infatti, il rapper di Rozzano ha raccontato se stesso e la sua storia, le sofferenze ma anche la tenacia e lo sforzo di ...