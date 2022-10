P-Valley | Lionsgate+ annuncia la terza stagione della serie acclamata dalla critica

(Di martedì 25 ottobre 2022)ha ufficialmenteto che P-è stata appena stata rinnovata per unacomposta da dieci episodi.hato che la sua popolareoriginale P-è stata rinnovata per unada 10 episodi. Basata sulla sua commedia Pussy, la creatrice Katori Hall (vincitrice del Premio Pulitzer per The Hot Wing King) è anche showrunner e produttrice esecutiva. "P-continua a tenere gli spettatori con il fiato sospeso nel mostrare le sfumaturevita nel delta del Mississippi, con un livello senza precedenti di umanità e abilità artistica", ...

+ ha annunciato che la sua popolare serie originale P -è stata rinnovata per una terza stagione da 10 episodi. Basata sulla sua commedia Pussy, la creatrice Katori Hall (...In Italia le prime due stagioni sono disponibili sul servizio di video in streaming+ . La trama e il cast di P -P -affronta temi quali speranza, perdita, rottura, danza, ...La serie tv P-Valley è stata rinnovata per la terza stagione, questa la notizia diffusa negli scorsi gironi dalla produzione della Lionsgate Plus, prima che cambiasse nome da StarzPlay Tv. La seconda ...Lionsgate+ has ordered a third season of its original series P-Valley, created and executive produced by Pulitzer Prize winner Katori Hall.