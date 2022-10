Oroscopo Novembre | Leone

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 25 ottobre 2022) Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Venere e Mercurio fino al 17 vi guardano storto. I rapporti sentimentali possono andare incontro a qualche tensione se i dialoghi non sono sinceri e le cose non vengono chiarite immediatamente. Non è conveniente però essere troppo espliciti. Voi siete spontanei e diretti, impulsivi e focosi, imparate a giocare d’astuzia. Quando siete innamorati perdete ogni senso strategico, rischiate di essere un po’ ingenui e di ritrovarvi pentiti di cose dette o fatte. Le nuvole d’amore però spariscono velocemente. È soprattutto il lavoro a mettervi sotto pressione. Non potete ancora pretendere la rivoluzione anche se ci sono giorni che mandereste tutto all’aria. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Ottobre 25, 2022 at 8:08 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If ...