“Onore alle donne del Risorgimento Ora presidenzialismo” | il discorso della Meloni alla Camera

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott – Le previsioni suldel presidente del Consiglio Giorgiasi sono rivelate esatte. Non che ci volesse granché. Ma qualche notivà interessante è venuta fuori.: “Sovranità alimentare non più rinviabile” Oltre un’ora di. Tante parti ampiamente previste e prevedibili. Prevedibile era, purtroppo, la sottomissione “contro il fascismo”. Ovviamente appunti simili sulla politica estera, dove il presidente del Consiglio non si discosta da quella occidentale ed eterodiretta (c’è poco da discutere o da ragionare) da Washington. Dunque, solidarietà all’Ucraina, condannaRussia, nessuna cessioneritorsioni di Mosca sull’energia. Nessuna novità ovviamente ...