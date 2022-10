Oggi la fiducia alla Camera del governo Meloni | alle 11 il discorso e in serata il voto

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - Salvaguardare il sistema sociale del Paese, concentrare tutti gli sforzi sul sostegnofamiglie eimprese. Poi, in seguito, verrà tutto il resto. Il cuore dell'intervento di Giorgiaa Montecitorio punterà, riferisce un 'big' di Fdi, sull'appelloresponsabilità. Per evitare che ci siano lacerazioni in un momento difficile per l'Italia. È la situazione economica in cima ai pensieri del presidente del Consiglio. La necessità è quella di affrontare una sfida che richiede un impegno comune. Da qui, osserva un'altra fonte di Fratelli d'Italia, l'auspicio che non ci siano pregiudizi ideologici da parte dell'opposizione e che ci sia la possibilità che tutto il Parlamento agisca nell'interesse dei cittadini. Martedì il centrodestra, dopo le divisioni sorte al momento della formazione dell'esecutivo, ...