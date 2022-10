Oggi Eclissi solare | visibile anche dall’Italia | ecco come

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)arriva l’. Uno degli eventi astronomici più speattacolari di sempre: la Luna si frapporrà tra il Sole e la Terra.se sarà parziale, saràin Italia . Non essendo totale non vedremo scendere improvvisamente la notte, ma si evidenzierà una significativa diminuzione della luce. Una percentuale di diametrocoperto che andrà dal 29% circa nel nord Italia, al 22% circa nel sud. Dalla città di Belluno sarà possibile vedere il massimo di copertura. Con un discocoperto per il 30%. Il minimo invece a Palermo, con un disco coperto per il 22%. Il fenomeno avrà una durata di circa due ore: inizierà tra le 11:15 e le 11:35 e terminerà intorno alle 13:20....