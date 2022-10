Nuovo dramma della malasanità | “Mia sorella sta peggiorando | non vede più e il corpo è viola” | Cosa è successo

(Di martedì 25 ottobre 2022) Al risveglio non riesce più a muoversi e chiede aiuto a suache chiama l’ambulanza. Per Paula ha però inizio unche la porterà al decesso. Ma si poteva salvare? Quello che lavuole capire è se Paula si sarebbe potuta salvare qualora i paramedici fossero arrivati in tempi rapidi. E non L'articolo: “Miasta, nonpiù e ilNewNotizie.it.

La Sicilia

... nelle scorse ore, la Fialdini ha annunciato unspostamento. ha annunciato la conduttrice ... poi, è rimasta visibilmente colpita dal racconto di Cesare Bocci a Da noi a ruota libera sul...... presieduto da Eraldo Turi, in apertura dei lavori del forum "Ilsovraindebitamento nel ...è fondamentale per offrire un servizio adeguato alle esigenze non solo per chi deve affrontare il... Nuovo dramma a Lampedusa: barchino si ribalta, neonata sparisce tra le onde L’opera e la figura di Ugo Betti (Camerino 1892 – Roma 1953), poeta, scrittore e giudice, definito “dopo Pirandello, il più intenso e profondo drammaturgo italiano della prima metà del Novecento”, sar ...Dal 30 ottobre sarà visibile al canale 37 del digitale terrestre il free to air del gruppo Warner Bros. Discovery. Offrirà un palinsesto variegato che attinge alla vastissima libreria di film e serie ...