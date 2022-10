Agenzia askanews

Inaugurata unadi cera di Zinedine Zidane al Museo Grévin di Parigi. Dopo alcuni anni di assenza, il campione del mondo del 1998 è tornato per la terza volta tra le star del museo ed è arrivato ...Ci troviamo a Milano, presso la sede di Chora Media, lapodcast company italiana, come lui la ... La figura di Montanelli oggi è molto discussa, penso anche allaimbrattata a Porta Venezia. Nuova statua di cera di Zinedine Zidane al Museo Grévin di Parigi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel dicembre del 2013 morì, a 94 anni, la poetessa, compositrice e scultrice Cécile Nobrega. Britannica di origini guyanesi, lottò per oltre un decennio per realizzare a Londra una statua che celebras ...