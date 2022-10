Nikita passa | Elenoire Ferruzzi sputa a terra | che vergogna al GF VIP 7 VIDEO

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 25 ottobre 2022) Sapete perchè sono belli i reality? Perchè mostrano tutto quello che siamo realmente, sia nel bene che nel male e purtroppo, per i concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello VIP 7, nel male. La scena orrenda alla quale il pubblico del GF VIP ieri notte ha assistito, è di quelle che dovrebbe far saltare ogni equilibrio. Se esistesse davvero un conduttore degno di tale nome, si farebbe una puntata monotematica su tutte le bestialità che una donna che vanta sensibilità comeha detto su. Dal darle della poco di buono alle accuse di portare iella e poi ieri notte si è toccato il fondo. Ma non esiste una giustizia, perchè il conduttore è lo stesso che non sa essere imparziale, l’opinionista è la stessa che osanna un personaggio che dovrebbe cadere nel dimenticatoio in tempo zero. E invece ...