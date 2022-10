Nikita | nuovi attacchi di Elenoire | “Sembra Pippo Franco di rifaccia il naso”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 ottobre 2022)Ferruzzi è pazza di gelosia e non sopporta chesi avvicini a Daniele Dal Moro. Ieri notte la performer si è sfogata con Antonino Spinalbese: “Lei lo fa di proposito per darmi fastidio. Si avvicina a Daniele e mi guarda. Lui è mio! E non facesse la santa che non lo è per nulla. Basta non mi trattengo più è la verità lei è così e fa la santarellina. Può fare quello che vuole con gli altri, ma con lui no! Non sa quello che gli aspetta. Lui è mio e basta sia chiaro. Orietta ha detto che io sono come il suo gatto con il topo, l’ha detto in puntata“.contro: “Siilche!”. Dopo la puntataè andata in confessionale ed ha continuato a prendere di mira ...