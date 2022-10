(Di martedì 25 ottobre 2022) Le Next Gen ATPsi avvicinano a grandi passi, l’appuntamento è a Milano dall’8 al 12 novembre per il torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti Under 21 di questa annata agonistica. Lo spagnolo Carlos Alcaraz e il nostro Jannik Sinner occupano i primi due posti nella Race, ma non saranno della partita: l’iberico è il numero 1 al mondo assoluto e inseguirà il sigillo alle ATP, l’altoatesino spera di qualificarsi per Torino. L’Italia sarà comunque presente all’appuntamento con almeno un giocatore.è infatti terzo nella Race, quest’anno ha vinto l’ATP 500 di Amburgo battendo Alcaraz e l’ATP 250 di Napoli sconfiggendo Matteo Berrettini: il toscano si è avvicinato alla top-20 del ranking e può sognare in grande. L’azzurro è giàmatematicamente ...

OA Sport

CLASSIFICA ATP RACE TO MILAN AL 24 OTTOBRE 2022 1 Carlos Alcaraz 6460 2 Jannik Sinner 2310 3 Lorenzo Musetti 1696 4 Holger Rune 1588 5 Jack Draper 945 6 Brandon Nakashima 912 7 Jiri Lehecka 630 8 Chun ...CLASSIFICA RACE PER NEXT GEN ATP1 Carlos Alcaraz 6505, verosimilmente non parteciperà 2 Jannik Sinner 2310, verosimilmente non parteciperà 3 Lorenzo Musetti 1685 4 Holger Rune 1623 5 Jack Draper 975 6 Brandon Nakashima 937 7 ... NextGen Finals, Lorenzo Musetti qualificato, potrebbe esserci un altro italiano. La situazione Lo spagnolo supera Draper in rimonta e centra il primo successo sul circuito dal titolo allo Us Open. Jannik mercoledì a Vienna: "Sto bene, proverò ad alzare il livello" ...Dopo la vittoria all’Atp di Napoli, Musetti è di nuovo in campo in un torneo storico. Attenzione al giovane danese, vincitore domenica ad Anversa in finale con Tsitsipas e già qualificato, come Musett ...