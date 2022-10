NBA 2022 | i risultati della notte 25 ottobre | Banchero | nuovo record e nuovo ko Perdono anche gli Utah Jazz

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nellaitaliana si sono giocate otto partitestagione-2023 di NBA e in campo sono scese 16 squadre. Andiamo a scoprire come è andata a finire. E sono quattro su quattro. Paolocome Oscar Robertson e Elvin Hayes, è la terza prima scelta NBA a superare quota 20 punti in quattro partite consecutive a inizio stagione, ma per gli Orlando Magic èil quarto ko consecutivo. Vincono i New York Knicks 115-102 in un match dominato nella ripresa grazie ai 25 punti e 12 rimbalzi di Julius Randle. Vittoria in trasferta, invece, per i Toronto Raptors che superano 90-98 i Miami Heat in rimonta e con un grande finale, in un match dove spiccano i 22 rimbalzi di Precious Achiuwa Primo ko stagionale per gliche cedono 114-108 ...