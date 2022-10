Napoli-Sassuolo | nuovi biglietti in vendita | i settori disponibili

... 35° Ferguson) Atalanta - Lazio 0 - 2 (10° Zaccagni, 52° Felipe Anderson) Roma -0 - 1 (81° Osimhen) Cremonese - Sampdoria 0 - 1 (78° Colley)- Verona 2 - 1 (2° Ceccherini, 32° ...Lo stadio Diego Armando Maradona non è ancora sold - out per, match in programma sabato 29 ottobre alle 15. Ieri è partita la vendita dei biglietti che sono stati polverizzati in poche ore. Invece ora su Ticketone sono spuntati nuovi biglietti ...ForzAzzurri.net - Napoli-Sassuolo, nuovi biglietti in vendita da oggi disponibili in diversi settori che fino a ieri risultavano esauriti.L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi: contro il Napoli è difficile per tutti partenopei in serie positiva da quindici partite ...