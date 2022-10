Napoli-Rangers | Spalletti | “Una vittoria sarebbe fondamentale Cambieremo qualcosa”

(Di martedì 25 ottobre 2022) “In tutte le partite bisogna dare il massimo, lo faranno anche gli avversari. Le difficoltà? Ripetersi ogni volta, mettere sempre dentro le qualità che ci vogliono. Ci vuole il drs inserito, sempre. Vogliamo andare a giocare col Liverpool con 15 punti, unadomani“. Lo ha detto l’allenatore delLucianoalla vigilia del match di Champions League contro il. Previsto turn over: “Scelgo i calciatori per vincere le partite. Ho calciatori forti e ho l’alternativa di poter far giocare anche altri. Siamo tornati alle 2 l’altra notte, alle 11 i calciatori sono in difficoltà per un allenamento. Anche oggi è stato fatto un allenamento diversificato per chi ha giocato a Roma. La rosa di livello ci permette di cambiare ...

Conferenza stampa Simeone, le parole dell'attaccante argentino alla vigilia del match tra ile iGiovanni Simeone ha parlato alla vigilia del match tra. OBIETTIVO - "Vogliamo fare più punti possibili, è importante per noi confermarci partita dopo partita. Dobbiamo continuare così, per me è importante giocare ma ancor di ...