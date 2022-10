Napoli-Rangers | info | probabili e dove vedere diretta TV e streaming

(Di martedì 25 ottobre 2022) Dopo una settimana di pausa ritornano gli spettacolari match di UEFA Champions League 2022. Ildi mister Luciano Spalletti si è già qualificato agli ottavi di finale, ma in queste ultime partite dovrà portare punti preziosi a casa per accedere alla fase successiva come prima in classifica. La prossima sfida per gli azzurri, ovvero la quinta giornata del Girone A, è in programma contro i Glasgowdi Van Bronckhorst mercoledì 26 ottobre alle ore 21.00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona. Attualmente i partenopei occupano il primo posto del girone a quota 12 punti, seguiti dal Liverpool con 9 punti, dall’Ajax con 3 punti e con ultimi proprio gli scozzesi (già eliminati dalla competizione europea) a quota 0 punti., che si gioca mercoledì 26 ottobre 2022 a Fuorigrotta presso lo stadio ...

Commenta per primo Mattinata di allenamento per ilpresso il Konami Training Center di Castel Volturno. Domani ci sarà la sfida contro i, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League con gli azzurri già ...Seduta mattutina per ilall'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro ilper la quinta giornata di Champions in programma domani alle ore 21 allo Stadio Maradona. La squadra ha ...Napoli ricco grazie alle imprese in Champions League. L'Europa vale oro: ecco la cifra incassata da De Laurentiis ...ROMA - Quella che normalmente sarebbe una semplice partita della fase a gironi è, stavolta, il primo match point per l'Inter nella corsa agli ottavi di finale. Dopo il pareggio agrodolce sul campo del ...