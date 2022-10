Napoli-Rangers domani in tv | orario e diretta streaming Champions League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per la quinta giornata del girone A di. Gli azzurri perfetti di Luciano Spalletti hanno vinto tutte le 4 partite precedenti e sono già qualificati al turno successivo. Contro i, ancora a 0 punti, i partenopei vorrano però assicurarsi anche il primo posto nel girone, partendo poi da testa di serie nel sorteggio degli ottavi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 26 ottobre, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport Uno, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Mediaset Infinity. SportFace.