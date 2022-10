Napoli | Mancini su Kvaratskhelia | 'Se continua così non durerà molto in Campania'

...un'avventura tutta sua in panchina dopo l'esperienza nello staff della nazionale di, non ...camminava sul marciapiede di via Cristoforo Colombo e celebrato dall'Olimpico prima di Roma -. "...... El Shaarawy e Shomurodov pere Spinazzola, tenendo dentro Pellegrini e Belotti: mancava ... 'Eh ma se vince ilchi li sopporta… non vincono mai, sai che combinano… meglio ...L'esperto di mercato Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni della trasmissione 1 Football Club in onda su 1 Station Radio per parlare della prossima ...La mossa tattica dell'allenatore del Napoli, nel big match contro la Roma, ha stupito l'opinionista di DAZN. E' finita l'attesa per Roma-Napoli. Le due squadre sono in campo da… Leggi ...