Napoli | carabiniere al servizio del clan | “stipendi” extra fino a 11mila euro al mese

- Al noto calciatore delveniva applicato un tasso di usura tra il 25 e il ...Smantellata rete criminale nel napoletano: in manette anche unTra le vittime anche l'ex calciatore delGiuseppe Bruscolotti. Lo studente è ricoverato nel reparto di rianimazione ...L'ex capitano azzurro è stato coinvolto, per sua sfortuna, in un gravissimo giro di malavita. Ha dovuto fare i conti con l'usura Giuseppe Bruscolotti, ex ...Undici persone arrestate, tra queste un carabiniere infedele. Il denaro veniva prestato a tassi di interesse tra il 25 e il 40 per cento ...