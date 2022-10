My Soul Summer | Casadilego | “La musica per raccontare la vita”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il regista Fabio Mollo e i protagonisti(all'esordio da attrice) e Luka Zunic ci hanno raccontato il coming of agele My. Presentato in anteprima ad Alice nella Città 2022. Il debutto da attrice di Elisa Conclite alias, lasalvifica e un grande Tommaso Ragno in versione Iggy Pop. Tra i film visti ad Alice nella Città 2022 c'è anche Mydiretto da Fabio Mollo, delicato coming of age che ci porta nell'estate di Anita, diciassette con l'innato talento per il pianoforte e per il canto. Dovendo entrare al Conservatorio, la mamma (Anna Ferzetti) decide di mandarla dalla nonna, giù in Calabria, dove senza troppe distrazioni può concentrarsi sugli studi. Qui, però, conosce per caso Vins, rockstar ...

