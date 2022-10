Musica | Linda di X Factor | ' io favorita? Prematuro dirlo'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Milano, 25 ott. (Adnkronos) -Riverditi è data perper la vittoria dell'edizione 2022 di X-, il talent show in onda su Sky. Rispondendo alle domande dei giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione dei live, la cantante 19enne, in squadra con Fedez, ha però tenuto a sminuire i toni: "La cosa non mi interessa più di tanto, ma sono contenta -ha detto- certamente essere definita laè una bellissima sensazione -ha aggiunto- ma secondo me è".

Riverditi Nata nel 2003 ad Alba (Cuneo), a soli 7 anni si avvicina alla musica grazie all'ascolto dei Queen. Il suo percorso musicale prende il via intorno ai 14 anni quando si approccia allo studio della chitarra. Noi facciamo lo show ma la musica è la cosa più importante. Sto facendo quello che mi va, nessuno mi dà credito e questa è la mia rivincita; Ambra schiera Matteo Siffredi, Tropea e Lucrezia Maria Fioritti; Dargen invece ha i Disco Club Paradiso e gli Omini.