MOVIOLA – Benfica-Juventus | rigore per mani di Cuadrado | tantissimi dubbi

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Episodio daincon il calcio diassegnato ai portoghesi per un fallo di mano in area di Juan. Il terzino colombiano tocca col polso la palla in modo netto, ma ci sono comunque parecchi, visto che l’impatto è involontario e soprattutto inaspettato. In tante occasioni analoghe non era stato concesso un penalty, il Var invece non interviene e Joao Mario trafigge ancora Sczcesny. SportFace.