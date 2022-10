Moviola Benfica Juve | l’episodio chiave del match

(Di martedì 25 ottobre 2022)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Champions 2022/23:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Jovanovic.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

SintesiJuve 0 - 0Inizio alle ore 21.00 Migliore in campo: a fine primo ......5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per la quinta giornata di Champions League '-... Christian Panucci , Sandro Sabatini , e Graziano Cesari per tutti i casi da. Non ...Al Da Luz, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra Benfica e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Da Luz Benfica e Juve si sfidano nella quinta giornata ...Il grande calcio su Canale 5 . Stasera, martedì 25 ottobre , la principale rete del gruppo Mediaset , trasmetterà il match ...