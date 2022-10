Mourinho show | rigore prima dato e poi tolto al Napoli Le reazioni | VIDEO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Josenon è noto adel tutto particolari in panchina. Ecco come si è comportato in occasione delfischiato, poi annullato alnell'ultima partita di Serie A

'Come si chiama quello che si butta sempre per terra, che si tuffa sempre Ah si, Lozano'. Josènon è nuovo a questi teatrini. Domenica sera ha fatto uno dei suoiin tv, dopo il ko della sua Roma contro il Napoli , accusando il messicano di essere un cascatore e poi successivamente ...Al 39' Ndombélé salta un avversario in area, Rui Patricio esce basso, i due vengono a contatto: per l'arbitro Irrati è calcio di rigore. ...ForzAzzurri.net - Radio Punto Nuovo - Monfrecola: "Mourinho conosce bene Lozano, è solo il suo personaggio". Nel corso di 'Radio Punto Nuovo Show', Alessandro Monfrecola, ...A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli ...