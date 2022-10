MotoGP | Honda e Repsol prolungano il proprio accordo fino al 2024

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) Novità in chiave Mondiale di: proseguirà, almeno per altre due stagioni l’tra due case notissime come. La collaborazione che parte dal lontanissimo 1995 durerà almenoal. Il commento di Koji Watanabe (responsabile della comunicazione diHRC): “È per noi motivo di grande orgoglio continuare ancora una volta la nostra collaborazione con, prolungando una lunga e proficua partnership. Non lavoriamo semplicemente in qualità di sponsor e di casa costruttrice, siamo una vera squadra con un profondo livello di collaborazione tecnica. Con le imminenti modifiche alle normative sui carburanti, avere un partner comeè fondamentale. Ancora una volta, lavoreremo al loro fianco per ottenere ...