(Di martedì 25 ottobre 2022) Ci sarà una moto in più, nella griglia dellain occasione dell'ultimo Gran Premio stagionale a. In sella alla KTM del team Finetwork MIR(il quale si appoggerà però al Boè ...

... pilota del FIM JuniorGP alnel Mondiale. Nonostante anche il team abbia debuttato quest'anno nel "mundialito", si è già inserito tra le migliori squadre della serie sia inche in ETC ...Al netto del cambio di categoria, dopo aver dominato e stupito alin, aveva tutti gli occhi puntati addosso. Il suo talento, per ora si è intravisto a sprazzi, difficile dare un ... Moto3: debutto mondiale per David Almansa e il MIR Racing a Valencia Il giovane talento spagnolo, impegnato quest'anno nel FIM JuniorGP, correrà la sua prima gara iridata in occasione dell'ultimo appuntamento stagionale ...Syarifuddin Azman sarà pilota mondiale nel 2023. MT Helmets-MSi ha ufficializzato il nome del suo secondo pilota per il prossimo anno.