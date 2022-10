Morto l’uomo più sporco del mondo | non si lavava da oltre mezzo secolo

Leggi su chenews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Èpiùdelche deteneva il record di anni in cui non sicon acqua e sapone. La notizia ha fatto il giro deled è rimbalzata sul web, tra un social e un altro. In queste ultime ore sta circolando su Internet la notizia che è venuto a mancare Amou Haji. Era questo il soprannome con il quale veniva chiamatoche non sida più di. Secondo le informazioni che si leggono su di lui e che sono state dette negli anni, i motivi sulla sua curiosa ed atipica scelta sono controversi. Tanto che c’è stato sempre un mistero. fonte foto: TwitterSono diversi anni che la storia di Amou Haji incuriosisce le persone di tutto il. Si ...