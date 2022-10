Morto a 68 anni Ash Carter | segretario alla Difesa di Obama

(Di martedì 25 ottobre 2022) E’all’eta’ di 68Ashton, exdegli Stati Uniti sotto la presidenza di Barack. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato ripreso dai media locali.aveva svolto la sua prima esperienza al governo tra il 1993 e il 1996 come assistenteper la politica di sicurezza internazionale durante il primo mandato del presidente Bill Clinton, occupandosi di affari strategici, armi nucleari e relazioni con gli Stati ex sovietici. Con l’elezione diviene nominato sottoper l’acquisizione, la tecnologia e la logistica e, successivamente, vice ...

...sentito male all'improvviso mentre trasmetteva dal suo studio di casa Èall'improvviso, mentre trasmetteva in diretta radiofonica dal suo studio di casa, il dj britannico Tim Gough, di 55Un giovane di 26, di Casarsa della Delizia, èper le gravissime ferite riportate in un investimento stradale avvenuto, lunedì 24 ...Oltre 50 anni senza lavarsi in 94 anni di vita. È il record di Amou Haji, eremita iraniano soprannominato «l'uomo più sporco del mondo» che è ...L'eremita mangiava carne di animali morti per strada e fumava una pipa. Nel 2013 sulla sua vita fu realizzato un breve documentario ...