Morgane Detective Geniale 3 ci sarà? Le riprese sono già iniziate ecco cosa vedremo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 25 ottobre 2022)3 cioppure no? Il momento della separazione è arrivato visto che questa sera la bella rossa andrà in scena con l’ultima puntata della seconda stagione e i fan non posfar altro che chiedersi se ciun seguito oppure no. Per fortuna sembra proprio che la risposta è affermativa e che in Patria siano giàledei nuovi episodi e questo significa che il prossimo annoassisteremo ancora alle indagini di. ATTENZIONE SPOILER! Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou torneranno nel prime time di Rai1 molto probabilmente il prossimo anno visto che ledella terza stagionelo scorso mese di luglio in Francia per un ...