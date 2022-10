Montanari | “Altro che lasciarli lavorare | meno fanno e meglio è”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 25 ottobre 2022) “Lasciateli”, si sente dire in giro a proposito del governo Meloni. Non è d’accordo invece Tomaso, storico dell’arte, accademico e saggista italiano, rettore dell’Università per stranieri di Siena., dicono sia troppo presto per esprimere giudizi o per fare opposizione, che ne pensa? “Io credo che un’opposizione democratica di un governo confessatamente fascista non possa che partire immediatamente e debba provare ad impedire a quelli di svolgere un lavoro prevedibilmente dannoso per la nazione. Un governo di questo tipo si giudica dalle idee e dall’orientamento. La pregiudiziale antifascista, lo ripeto da sempre, dovrebbe essere il prerequisito fondamentale. Qui siamo di fronte a un corpo estraneo della vita democratica. Siamo di fronte a un governo legittimo formalmente che ha comunque il 27 per cento dei ...