Monrealese prendeva l’assegno sociale senza alcun diritto | i finanzieri gli sequestrano 28 mila euro

(Di martedì 25 ottobre 2022) PALERMO – Avrebbe dichiarato di essere residente a Campofelice di Roccella e di essere separato dalla moglie. Un cittadino, dipendente pubblico e percettore di redditi superiori al limite previsto dalla legge, avrebbe escogitato questa “soluzione” per percepireaverne. Ma è stato scovato daidel comando provinciale di Palermo che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza per un valore complessivo di 28. Secondo la Procura di Palermo l’uomo avrebbe percepito indebitamentedal 2018 al 2022. Non sarebbe infatti residente a Campofelice di Roccella né si sarebbe separato dalla moglie. Secondo la Procura in realtà non si ...